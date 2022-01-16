Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отличился в матче Лиги 1 с «Брестом» и отпраздновал гол обращением в камеру.

Мбаппе посмотрел в объектив, отправил воздушный поцелуй и сказал: «Это для тебя, Камилла». По информации Le Parisien, Килиан посвятил гол маленькой девочке с аномалией развития, которая просила его остаться в «ПСЖ». Источник полагает, что так Мбаппе намекнул на продление контракта с парижанами.

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Чемпионат Франции «ПСЖ» уговаривает Мбаппе на краткосрочное продление контракта ВЧЕРА В 19:53

Источник: Le Parisien.

Чемпионат Испании «Реал» всегда борется за лучших». Кроос – об интересе к Мбаппе и Холанну 11/01/2022 В 08:19