Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отличился в матче Лиги 1 с «Брестом» и отпраздновал гол обращением в камеру.
Мбаппе посмотрел в объектив, отправил воздушный поцелуй и сказал: «Это для тебя, Камилла». По информации Le Parisien, Килиан посвятил гол маленькой девочке с аномалией развития, которая просила его остаться в «ПСЖ». Источник полагает, что так Мбаппе намекнул на продление контракта с парижанами.
Ad
Мбаппе не перейдет в «Реал» по крайней мере зимой. Он сам об этом заявил.
Чемпионат Франции
«ПСЖ» уговаривает Мбаппе на краткосрочное продление контракта
При этом экс-глава селекционной службы «ПСЖ» Луис Феррер рассказал, что фотографии «Реала» висят у Килиана Мбаппе даже в ванной.
Источник: Le Parisien.
Чемпионат Испании
«Реал» всегда борется за лучших». Кроос – об интересе к Мбаппе и Холанну
Чемпионат Германии
Холанн хочет в «Барсу», чтобы не играть в одной команде с Мбаппе
Реклама
Ad
Реклама
Ad