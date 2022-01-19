Журналист Хосеп Педрероль выразил уверенность в том, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после окончания текущего сезона перейдет в «Реал».

«Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне, гарантирую вам. Если этого не произойдет, я уволюсь», – заявил Педрероль.

Ad

Кроме того, другой журналист – Хосе Альварес Хайя – отметил: «Мбаппе до сих пор не отвечает по двухлетнему предложению, сделанному «ПСЖ». В клубе считают, что ничего не могут сделать, чтобы удержать его».

Чемпионат Франции Мбаппе посвятил гол девочке. Она просила его остаться в «ПСЖ» 16/01/2022 В 12:36

Источник: Marca.

Чемпионат Франции «ПСЖ» уговаривает Мбаппе на краткосрочное продление контракта 14/01/2022 В 19:53