Журналист Хосеп Педрероль выразил уверенность в том, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после окончания текущего сезона перейдет в «Реал».
«Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне, гарантирую вам. Если этого не произойдет, я уволюсь», – заявил Педрероль.
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Кроме того, другой журналист – Хосе Альварес Хайя – отметил: «Мбаппе до сих пор не отвечает по двухлетнему предложению, сделанному «ПСЖ». В клубе считают, что ничего не могут сделать, чтобы удержать его».
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Источник: Marca.
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