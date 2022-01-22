Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о возможном продолжении карьеры форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе обратился ко мне за советом, и я сказал: «Если бы я был на твоем месте, то перешел бы в «Реал». Все зависит от того, чего Мбаппе хочет и о чем он думает. На его месте я бы перешел в «Реал», но на месте «ПСЖ» старался бы удержать его. Решение будет принимать он», – сказал Ибрагимович.
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Источник: L’Equipe.
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