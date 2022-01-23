Нападающий «Реала» Карим Бензема заступился за форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
«Он один из лучших игроков мира, как он может не добиться успеха в «ПСЖ»? Это просто время адаптации. Лео не забивает много мячей, но посмотрите, что он делает на поле. Нельзя критиковать Месси. Те, кто его критикует, ничего не понимают в футболе», – заявил Бензема в интервью Telefoot.
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Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер не включил Месси в команду года. За это форвард «ПСЖ» назвал легенду «Ливерпуля» ослом.
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Каррагер не включил Месси в команду года. Лео обозвал его ослом
Как выглядит особняк, из которого Месси писал сообщение Каррагеру? В новом шикарном доме Лео есть кинотеатр и гараж на 15 автомобилей.
Источник: RMC Sport
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