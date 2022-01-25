Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который работает главой отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, высказался о ситуации с контрактом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Время играет против ПСЖ. Когда находишься в такой ситуации, то чем дальше, тем сложнее закрыть сделку, говорю это по личному опыту. Я ждал его продления полтора года, но этого не произошло. Мбаппе – самый важный игрок «ПСЖ», но сейчас он близок к уходу и даже может свободно договариваться с другими командами.

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«ПСЖ» получил предложение от «Реала». Когда отказывают в 180 миллионах евро... Это огромная сумма для всех, даже для «ПСЖ». Мне кажется, когда они отказались от этих денег, то подумали: «Мы должны провести отличный сезон, у нас есть Месси, и мы не можем позволить себе потерять Мбаппе, у нас получится убедить его остаться», – сказал Венгер в интервью Canal+.

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