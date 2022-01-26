Нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что прошлым летом пытался покинуть французский клуб ради возвращения в «Барселону».

Переговоры с каталонским клубом вел отец бразильца, однако осуществить переход так и не удалось.

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«Когда я принял решение покинуть «ПСЖ», это было не из-за болельщиков и не из-за клуба. Я хотел сделать это, потому что в другом месте чувствовал себя лучше», – сказал Неймар в документальном фильме Netflix.

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При этом отец игрока в той же серии воспользовался случаем, чтобы обвинить в уходе из «Барсы» исключительно самого Неймара, уверяя, что он не имеет к этому никакого отношения.

Источник: Mundo Deportivo

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