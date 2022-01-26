Нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что прошлым летом пытался покинуть французский клуб ради возвращения в «Барселону».
Переговоры с каталонским клубом вел отец бразильца, однако осуществить переход так и не удалось.
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«Когда я принял решение покинуть «ПСЖ», это было не из-за болельщиков и не из-за клуба. Я хотел сделать это, потому что в другом месте чувствовал себя лучше», – сказал Неймар в документальном фильме Netflix.
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При этом отец игрока в той же серии воспользовался случаем, чтобы обвинить в уходе из «Барсы» исключительно самого Неймара, уверяя, что он не имеет к этому никакого отношения.
Трейлер трехсерийного фильма о Неймаре можно посмотреть здесь. Интервью для документалки дали Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и многие другие легенды.
Недавно «ПСЖ» угодил в неловкую ситуацию: вскрылся подлый обман, связанный с автографами на клубных футболках.
Источник: Mundo Deportivo
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