Зинедин Зидан может стать новым тренером «Пари Сен-Жермен», если французский клуб вылетит из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Реалом».

Согласно информации Marca, Зидан договорился о том, чтобы возглавить «Париж» с 30 июня, но руководство клуба работает над тем, чтобы француз пришел на смену Маурисио Почеттино гораздо раньше. Проблема заключается в бывшем клубе Зизу – мадридском «Реале».

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Журналист Téléfoot Жюльен Майнар заявил, что Зидан уже мог бы руководить «ПСЖ». Все, что останавливает француза от приезда на «Парк де Пренс» – это уважение к «Реалу» и Карло Анчелотти. «ПСЖ» предстоит встреча с «Мадридом» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 15 февраля на «Парк де Пренс» и 9 марта на «Сантьяго Бернабеу».

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При этом отмечается, что в случае вылета на первой стадии плей-офф ЛЧ дни Почеттино в «ПСЖ» сочтены, и назначению Зидана не сможет помешать уже ничего.

Источники: Marca,

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