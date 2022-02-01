Зинедин Зидан может стать новым тренером «Пари Сен-Жермен», если французский клуб вылетит из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Реалом».
Согласно информации Marca, Зидан договорился о том, чтобы возглавить «Париж» с 30 июня, но руководство клуба работает над тем, чтобы француз пришел на смену Маурисио Почеттино гораздо раньше. Проблема заключается в бывшем клубе Зизу – мадридском «Реале».
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Журналист Téléfoot Жюльен Майнар заявил, что Зидан уже мог бы руководить «ПСЖ». Все, что останавливает француза от приезда на «Парк де Пренс» – это уважение к «Реалу» и Карло Анчелотти. «ПСЖ» предстоит встреча с «Мадридом» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 15 февраля на «Парк де Пренс» и 9 марта на «Сантьяго Бернабеу».
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Почеттино – о вылете из Кубка Франции: «ПСЖ» заслуживал победы»
При этом отмечается, что в случае вылета на первой стадии плей-офф ЛЧ дни Почеттино в «ПСЖ» сочтены, и назначению Зидана не сможет помешать уже ничего.
Недавно «ПСЖ» угодил в неловкую ситуацию: вскрылся подлый обман, связанный с автографами на клубных футболках.
Источники: Marca,
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Зидан к июню возглавит «ПСЖ». Источник – автор инсайда о Месси
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