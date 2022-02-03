Французский защитник Жорис Ньяньон в январе перешел в «Сент-Этьен» на правах свободного агента. Когда футболист прибыл в расположение клуба, его приняли за охранника из-за избытка лишнего веса.

В сентябре «Севилья» разорвала контракт с Ньаньоном из-за опасений по поводу физического состояния игрока. «Сент-Этьен» подписал Ньяньона еще до расторжения соглашения, когда главным тренером был Клод Пюэль (уволен в декабре). Сообщается, что игрок прибыл в новую команду с перевесом в 20 кг, а один из новых одноклубников сначала принял его за охранника и отметил, что Ньяньон «был очень пухлым». С тех пор Ньяньон улучшил физическую форму, но по-прежнему не набрал приемлемых кондиций. Это привело к тому, что новый коуч «зеленых» Паскаль Дюпра добился приобретения Эльякима Мангаля.

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Источник: Le Parisien.

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