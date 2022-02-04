Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о состоянии Александра Головина.
Российский полузащитник пропустит предстоящую игру 23-го тура Лиги 1 с «Лионом». В 2022 году Головин сыграл за «Монако» лишь 25 минут в матче Кубка Франции против «Ланса», который состоялся 30 января. В последний раз он выходил в стартовом составе 19 декабря в Кубке с «Ред Старом», проводил на поле все 90 минут – 12 декабря в игре с «ПСЖ».
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«На сегодняшний день Головин болен. Я не знаю, какой именно у него диагноз. Ему предстоит сдать тест на коронавирус», – приводит слова Клемана Madein Foot.
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Источник: Madein Foot
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