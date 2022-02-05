Аргентинский нападающий Лионель Месси столкнулся с серьезными трудностями в «ПСЖ».

Как пишет журналист Франсеск Агилар со ссылкой на источники в Париже, Месси не совсем комфортно в «ПСЖ». Дела Лео идут не очень хорошо, и он лишен поддержки клуба в определенных аспектах. Матч Лиги чемпионов с «Реалом» станет первой отличной возможностью убедить Месси, что он действительно важен парижанам.

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Со ссылкой на тот же парижский источник, близкий к «ПСЖ», Агилар сообщает, что Месси стал жертвой скрытой войны президента клуба Насера ​​Аль-Хелаифи с некоторыми медиа – в частности, с L'Equipe. Поэтому Лео часто используют для нападок на босса «ПСЖ».

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