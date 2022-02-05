Аргентинский нападающий Лионель Месси столкнулся с серьезными трудностями в «ПСЖ».
Как пишет журналист Франсеск Агилар со ссылкой на источники в Париже, Месси не совсем комфортно в «ПСЖ». Дела Лео идут не очень хорошо, и он лишен поддержки клуба в определенных аспектах. Матч Лиги чемпионов с «Реалом» станет первой отличной возможностью убедить Месси, что он действительно важен парижанам.
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Со ссылкой на тот же парижский источник, близкий к «ПСЖ», Агилар сообщает, что Месси стал жертвой скрытой войны президента клуба Насера Аль-Хелаифи с некоторыми медиа – в частности, с L'Equipe. Поэтому Лео часто используют для нападок на босса «ПСЖ».
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Дела Месси в «ПСЖ» идут настолько неважно, что за форварда приходится заступаться даже Кариму Бензема.
Одна из редких радостей Лео в «Париже» – вернул любимую футболку с десяткой на спине. Правда, всего на один матч.
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