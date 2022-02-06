Украинский полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко перешел в «Бордо» на правах аренды. Во время пресс-конференции после подписания контракта 24-летнему футболисту задали вопрос о репутации: за любовь к жестким стыкам Игнатенко даже получил прозвище «украинский Винни Джонс». В среднем он получает карточки в каждом втором матче.

«Вы правы: когда я был молод, то получал довольно много желтых и красных карточек. Но если вы обратите внимание, то за последние несколько месяцев у меня вообще не было удалений. Я научился держать себя в руках и не реагировать на провокации соперников. Я знаю, что повзрослел. Сейчас я действительно другой человек.

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Я знаю, что могу быть на высоте. Я жесткий и очень упрямый игрок. Иногда бывают ситуации, когда по-другому нельзя, когда есть провокации, ситуации, которые реально могут вывести из себя. Я знаю, что удаления могут случиться у всех игроков – таких же упорных и жестких как я. Не могу обещать, что у меня совсем не будет карточек», – сказал Игнатенко на пресс-конференции 1 февраля.

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Игнатенко дебютировал за «Бордо» спустя 5 дней после той самой пресс-конференции: в игре 23-го тура Лиги 1 против «Реймса». Он вышел на замену на 64-й минуте при счете 0:4, а спустя 8 минут получил прямую красную карточку.

Даниил Игнатенко, удаление в матче «Реймс» – «Бордо» Фото: Imago

В большинстве «Реймс» забил «Бордо» еще один раз и закончил матч на домашнем стадионе «Огюст Делоне» со счетом 5:0.

Источник: Girondins4ever

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