6 февраля нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, возможно, снял вопросы об обладателе «Золотого мяча»-2022.
В матче против чемпиона Франции «Лилля» аргентинец забил свой второй мяч в Лиге 1. На 38-й минуте он мастерски подкараулил отбор мяча защитников у Килиана Мбаппе, прорвался меж них и изящно перебросил голкипера.
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Шедевр Лео вдохновил партнеров, и они в итоге разгромили чемпиона страны со счетом 5:1.
У Месси уже 2 мяча в 13 матчах чемпионата Франции. И семь «Золотых мячей».
«ЗМ»-2022 УЙДЕТ ЛИОНЕЛЮ?
А вот многолетний соперник Лео Криштиану Роналду в новом году вообще не забивает и близок к худшей серии за 12 лет.
Уход Месси из «Барсы» прошлым летом стал, возможно, главным впечатлением 2021-го. Один трансфер разрушил два бренда.
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