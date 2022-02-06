6 февраля нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, возможно, снял вопросы об обладателе «Золотого мяча»-2022.

В матче против чемпиона Франции «Лилля» аргентинец забил свой второй мяч в Лиге 1. На 38-й минуте он мастерски подкараулил отбор мяча защитников у Килиана Мбаппе, прорвался меж них и изящно перебросил голкипера.

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Шедевр Лео вдохновил партнеров, и они в итоге разгромили чемпиона страны со счетом 5:1.

У Месси уже 2 мяча в 13 матчах чемпионата Франции. И семь «Золотых мячей».

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