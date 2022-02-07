«Пари Сен-Жермен» верит в продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе.
Соглашение 23-летнего футболиста истекает летом 2022 года, но парижане по-прежнему ведут переговоры с Мбаппе и его окружением. Форвард до сих пор не сообщал об окончании диалога с руководством и не объявлял об уходе из «ПСЖ», хотя с 1 января может свободно вести переговоры с другими клубами.
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Более того, после матча 23-го тура Лиги 1 против «Лилля» Мбаппе сообщил, что пока не принял решения о своем будущем и намекнул, что матчи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов могут многое изменить.
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Согласно информации RMC Sport, в «ПСЖ» не удивились заявлению игрока. Боссы парижан уверены: у клуба есть все, чтобы убедить Килиана остаться. В частности, Мбаппе хотят сделать самым высокооплачиваемым игроком и центральной фигурой спортивного проекта клуба.
А вот Арсен Венгер критически смотрит на шансы «ПСЖ» продлить контракт с Мбаппе. Бывший тренер «Арсенала» основывается на личном опыте.
Убедить Килиана остаться действительно будет нелегко: экс-глава селекции «ПСЖ» раскрыл маниакальную деталь, доказывающую любовь игрока к «Реалу».
Источник: RMC Sport
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