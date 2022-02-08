Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен».
Главный тренер «Парижа» Маурисио Почеттино, вероятно, покинет клуб в конце сезона, а его место займет Зинедин Зидан. Одним из первых требований француза по трансферам будет приобретение Роналду, с которым они вместе работали в «Реале».
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Защитник «Мидлсбро» тоже в восторге от Роналду. Он восхитился внешностью Криша после встречи на поле.
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Криш привлек внимание еще и вратаря АПЛ Бена Фостера. Голкипер подсчитал, сколько потратил Роналду на раздачу футболок.
Источник: Marca.
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