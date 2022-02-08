6 февраля прошел матч чемпионата Франции по футболу. Действующий чемпион страны «Лилль» принимал уверенно лидирующий «ПСЖ» – новый клуб Лионеля Месси.

Матч запомнился не только множеством голов (целых шесть!), но и необычной рекламой на LED-бортах стадиона. Вместо стандартных логотипов и объявлений зрители увидели стихотворение Владимира Маяковского «Лиличка!» «Кроме любви твоей, мне нету моря», «А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени» − так использовал свое рекламное время букмекер BetBoom

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Стихи Маяковского на матче «Лилль» – «ПСЖ» Фото: Other Agency

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Произведение было выбрано неслучайно. Во-первых, название клуба «Лилль» созвучно с именем Лили Брик, возлюбленной Маяковского. Во-вторых, букмекер хотел напомнить фанатам о приближающемся Дне святого Валентина, поэтому подобрал стихотворение про любовь.

Стихи Маяковского на матче «Лилль» – «ПСЖ» Фото: Other Agency

«Мы сейчас активно налаживаем сотрудничество с зарубежными футбольными клубами. Ищем разные способы попасть в ТВ-трансляции и повысить узнаваемость нашего бренда у телевизионной аудитории. Нам удалось купить 80 минут рекламного времени на виртуальных LED-бортах с экспонированием на Россию. В силу такого большого количества времени, мы смогли придумать и реализовать что-то нестандартное. Родилась идея с «Лиличкой!», которая, надеюсь, всем понравилась. Матч был показан в прямом эфире федерального «Матч ТВ». Это единственная футбольная трансляция воскресенья – остальные матчи показывали тематические каналы из-за Олимпиады. Поэтому мы получили максимальный доступ к аудитории», – рассказал руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов.

Стихи Маяковского на матче «Лилль» – «ПСЖ» Фото: Other Agency

Ранее букмекер уже делал нестандартную рекламу на LED-бортах. Осенью, во время матча на «BetBoom Арене» в Уфе, зрители увидели строчки из песни «Парни из Уфы» от трио ЛАУД, с которым BetBoom снял совместный ролик.

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