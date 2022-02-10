Перед четвертьфиналом Кубка Франции власти города Нант запретили болельщикам местного клуба появляться в центре города в форме команды.
Префектура опубликовала указ, в котором запретила болельщикам «Нанта» и «Бастии» управлять автомобилем или парковаться по периметру центра города. Также власти выпустили указ, согласно которому любой, кто носит цвета «Нанта» в центре города, подлежит шести месяцам тюремного заключения, штрафу в размере 30 тысяч евро и пятилетнему запрету на посещение стадиона. Как сообщает Национальная ассоциация болельщиков, это связано с тем, что прежде между фанатами клубов часто случались столкновения.
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Источник: Sofoot.
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