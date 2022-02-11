Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси уволил весь персонал после покупки роскошного отеля в Сан-Роке.

Группа MIM Hotels – сеть отелей, принадлежащая 34-летнему аргентинцу, несколько дней назад приобрела роскошный отель в Сотогранде, одном из самых престижных районов Кадиса.

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За последние годы Месси приобрел целый ряд высококлассных объектов недвижимости, предназначенных для отдыха состоятельных людей: самый знаменитый отель Сан-Роке стал уже шестой гостиницей, приобретенной футболистом. Однако последняя сделка получилась скандальной.

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Сразу после покупки управляющие гостиничной группой MIM Hotels без объяснения причин уволили весь персонал отеля в Сан-Роке, насчитывающий около 40 человек. Мэр Сан-Роке Хуан Карлос Руис назвал этот поступок ударом по городу.

«У отеля есть постоянная база клиентов – семьи, которые проводят здесь каждое лето более 20 лет. И мы не собираемся допускать, чтобы первым решением нового управления было увольнение больших профессионалов. Люди не должны лишаться рабочих мест просто так. У меня был персонал с опытом работы от 25 до 30 лет. Но первая новость, дошедшая до них из новой гостиничной группы, – это увольнение», – сказал Хуан Карлос Руис.

Отмечается, что единовременное увольнение сотрудников отеля может противоречить трудовому законодательству ЕС. Мэр Сан-Роке планирует связаться с MIM Hotels, чтобы договориться об отмене этого решения.

Источник: Euro Weekly News

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