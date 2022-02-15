Судя по комментам игроков, «ПСЖ» всей командой сюсюкается с Лео. Чуть ли не каждый парижанин рассказал в медиа, как Месси тяжело адаптироваться и как все ему помогают.

«После столь долгого периода в одной команде трудно адаптироваться к новой стране, новому клубу, новым партнерам», – говорил Леандро Паредес. «Месси набирает обороты, ему все комфортнее и комфортнее. Мы стараемся создать ему условия, чтобы он мог показывать максимум», – уверял Маркиньос. А Ашраф Хамики брякнул, что это «ПСЖ» должен подстраиваться под 34-летнего ветерана, а не наоборот: «Думаю, что в ближайшее время мы сможем адаптироваться к игре с Месси».

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Все это игроки «Сен-Жермен» говорят о лучшем игроке мира с семью «Золотыми мячами» и самой жирной зарплатой во французском футболе (30 млн евро на руки). Но вот уже семь месяцев гений носит титул по инерции.

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Игроки «ПСЖ» поздравляют друг друга Фото: Getty Images

По сравнению с последним чахлым сезоном в «Барсе» парижский Месси в полтора раза реже бьет (3,6 – 5,4 удара в среднем за матч). Точность ударов съехала на 11% (50% vs 39%). Показатель xG тоже повис (0,7 – 0,5). Острых пасов стало меньше (3,6 – 2,9), как и обводок (10 – 7).

У Лионеля к концу января был один из худших показателей по эффективности в атаке среди игроков топ-5: после 44 ударов у аргентинца был всего один мяч в Лиге 1. Хуже дела шли только у Жоау Канселу (46 ударов – 1 мяч). L'Equipe безжалостно мочит суперзвезду. Лео получал от журналистов самую низкую оценку (4) в составе «ПСЖ» за матчи против «Ренна», «Ланса», «Марселя», а против «Монако» он не стал худшим, потому тройки получили Вейналдум и Фофана.

У кислого перфоманса суперзвезды есть логическое объяснение, которое складывается из трех факторов.

Во-первых, у Лео чахлые отношения с главным тренером «ПСЖ», хотя в начале февраля журналист Гильем Балаге рассказал о симпатии Месси и Почеттино.

Лео Месси и Маурисио Почеттино Фото: Getty Images

«Чтобы Месси был в наилучшем настроении, Почеттино старается создать в команде гармоничную атмосферу и добиться того, чтобы все игроки были счастливы. Он терпелив по отношению к Месси. И Лео это ценит. Когда Месси вернулся после рождественского перерыва, получив дополнительное время на восстановление от коронавируса, то долго обнимал Почеттино, не говоря ни слова. Это был его способ сказать спасибо», – написал Балаге в Le Parisien, будто умеет читать мысли аргентинца.

Но за месяц до этого L'Equipe рассказывал, что окружение Месси не нравится работа Маурисио. А когда в медиа говорят «окружение», то подразумевают самого героя. По сведениям издания, свита Лионеля сомневается в Почеттино, его тактике и уверено, что коуч выбирает слишком сложный план на игры. И это объяснимо.

В «Тоттенхэме» Поч создал команду, прославившуюся интенсивным футболом, с одним из самых высоких уровнем по работоспособности и беговой работе. У этой команды не было суперзвезд, зато был прессинг, в который шли даже нападающие. У «ПСЖ» все наоборот: три гения – Месси, Мбаппе и Неймар – любуются одноклубниками, которые пытаются отнять мяч всемером.

Почеттино просто не понимает, как управлять командой, набитой селебрити, а не футболистами. Он сам об этом сказал: «Больше нет тренеров, которые работали с тремя этими игроками. Нет книги или пособия, которые расскажут тебе, как с ними работать. Если мы сможем наилучшим образом поработать с ними, то все будет прекрасно».

Растерянность Маурисио задевает и Месси – Поч банально не в курсе, что делать с легендарным земляком.

Хави и Лео Месси Фото: Getty Images

Второй фактор, который мешает адаптации Лионеля – возраст. Но дело не в физических кондициях. Просто Лео 34 года, он пересидел в «Барсе» и уже не способен меняться.

В начале февраля форвард ужинал с Хави, Жорди Альбой и Серхи Роберто. По данным El Confidencial, Месси жаловался друзьям на «ПСЖ»: он не может адаптироваться в составе, ему не нравится обитать в Париже.

Аргентинец жил в Барселоне 21 год. 17 из них он выступал за «блауграну». С десяток лет Месси решал, кто достоин играть рядом с ним.

По данным Гильема Балаге, «Барса» советовалась с Лео при покупке Неймара. В AS писали, как он звонил Гризманну и уговаривал перейти в каталонский клуб. Паулиньо сам поведал, как Месси спродюсировал его трансфер из «Гуанчжоу». А то, как Месси влияет на выбор тренеров и состава в «Барсе» и сборной Аргентины (запрет на Икарди), регулярно рассказывал Don Balon.

И вот впервые за десятилетие избалованный гений вынужден сам подстраиваться под новую команду, тренера и страну. В 25 лет он бы провернул это легко, но на закате карьеры измениться практически нереально.

Антонелла Рокуццо и Лео Месси на матче «ПСЖ» Фото: Getty Images

Но есть и третий фактор, который подсвечивает Лионеля как человека, а не всемогущее футбольное божество: жена Месси Антонелла Роккуццо уже несколько лет уговаривает мужа пойти к психотерапевту.

«Я должен был сходить к нему, но никогда не ходил. Мне трудно сделать этот шаг, хотя понимаю, что психолог мне нужен. Антонелла много раз настаивала, чтобы я пошел, что это необходимость. Я человек, который держит все при себе, и не делюсь этим. Никогда не делился. Знаю, что мне это нужно для того, что я делаю, для моей повседневной жизни. Психолог принес бы мне пользу, но я не хожу к нему», – рассказал Месси в конце 2020-го.

На плечах Лео уже тогда лежал огромный груз: пандемия, угроза банкротства «Барселоны», война с Жозепом Бартомеу. И 2021-й стал еще тяжелее: аргентинец ушел из «Барсы» в «ПСЖ» практически принудительно, а в Париже его встречали так, будто он в одиночку должен выиграть для клуба все. Это давление усугубил седьмой «Золотой мяч», заслуженность которого обсуждается до сих пор. В этом вареве из переживаний победа в Копе Америки воспринимается как надувной матрас среди цунами.

Лионель Месси Фото: Getty Images

В результате Лео оказался в ситуации, когда на фоне сильнейшего стресса после ухода из «Барселоны» на него навесили гору ответственности за успех «ПСЖ», дали не самую заслуженную награду и ждут гениальности в каждом матче. При этом тренер сам признается, что не знает, что делать с комплектом суперзвезд во главе с Месси. А возраст и выгорание не дают Лео измениться и адаптироваться к новой жизни.

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