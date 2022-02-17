Президент Франции Эмманюэль Макрон принимал участие в переговорах по новому контракту Килиана Мбаппе с «ПСЖ».
По информации El Mundo, будущим 23-летнего футболиста серьезно интересовались в Елисейском дворце. Макрон лично пообщался с Мбаппе и призвал его продолжить карьеру в «Париже». Другим посредником при переговорах с Мбаппе выступил один из предшественников Макрона на посту президента Франции – Николя Саркози.
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За этой инициативой стоит эмир Катара: отмечается, что президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи и спортивному директору клуба Леонардо было приказано добиться продления Мбаппе практически любой ценой. При этом политическое вмешательство Макрона и Саркози не меняет планов «Реала»: клуб по-прежнему намерен подписать форварда летом.
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Мбаппе ответил на вопрос об уходе из «ПСЖ» после гола «Реалу»
Сразу после финального свистка матча с «Реалом» Килиан сам ответил на вопрос об уходе из «Пари Сен-Жермен».
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Источник: El Mundo
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