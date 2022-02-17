«Пари Сен-Жермен» пытается удержать французского нападающего Килиана Мбаппе. Клуб сделал новое предложение чемпиону мира-2018.
Парижане готовы платить Мбаппе оклад, намного превышающий 600 тысяч евро. Сообщается, что сумма приближается к 1,2 млн евро в неделю. Такой оклад может сделать Килиана самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Французский форвард не торопится принимать решение – его представители уведомили «ПСЖ», что дадут окончательный ответ летом.
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Продлить контракт с «ПСЖ» Мбаппе просит даже президент. И не клуба, а страны.
Чемпионат Франции
Президент Франции Макрон призвал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»
Сразу после финального свистка матча с «Реалом» Килиан сам ответил на вопрос об уходе из «Пари Сен-Жермен».
Источник: The Independent.
Лига чемпионов УЕФА
Мбаппе ответил на вопрос об уходе из «ПСЖ» после гола «Реалу»
Лига чемпионов УЕФА
Почеттино наконец встроил звезд. Тащил не только Мбаппе
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