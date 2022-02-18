Стало известно одно из условий продления контракта нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

Согласно информации L’Équipe, 23-летний футболист хочет, чтобы проект французского клуба строился вокруг него. Летом Мбаппе почувствовал, что он был лишь инструментом для кампании «ПСЖ» по привлечению звездных игроков. Особенно после того, как президент клуба Насер Аль-Хелаифи на презентации Лионеля Месси упомянул о желании создать конкурентоспособную команду.

Ad

Кроме того, окружение Килиана усомнилось в политике клуба по отношению к молодежи после трансфера 35-летнего Серхио Рамоса. Привлечение Мбаппе к принятию решений по трансферам в следующее окно могло бы в какой-то степени убедить его остаться, тем более что в других странах такие прецеденты невозможны.

Чемпионат Франции «ПСЖ» предлагает Мбаппе больше €1 млн в неделю (The Independent) 20 ЧАСОВ НАЗАД

Также Мбаппе и несколько других франкоговорящих игроков не оценили привилегии, предоставленные южноамериканским игрокам в первой половине сезона: например опоздание на тренировку или неподобающее поведение. В результате у игрока возникли сомнения в способности клуба установить стандарты высокого уровня.

Другим потенциальным аргументом может быть назначение Мбаппе штатным пенальтистом команды – учитывая, что присутствие Карима Бензема закрывает для него эту возможность в «Реале».

При этом испанские медиа сообщают, что мать Килиана Файза Ламари присматривает жилье в столице Испании. По информации El Chiringuito TV, на прошлой неделе женщина запрашивала рекомендации о покупке или аренде жилья в одном из престижных районов Мадрида – Ла Моралеха. Внимание Ламари привлекли два дома.

Чемпионат Франции Президент Франции Макрон призвал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ» ВЧЕРА В 12:03