Форвард «ПСЖ» бразилец Неймар рассказал о планах на будущее, несмотря на подписанный контракт с парижским клубом до 2025 года. Он хотел бы вернуться в Бразилию, поиграть в MLS и не исключает «Барселону».
«Я очень хочу снова поиграть за «Сантос». Я сильно скучаю по игре в этом городке, и, боже мой, на этом чудесном стадионе. Я также хочу поиграть в США, хотя бы один сезон. Там короткий чемпионат, отпуск будет три или четыре месяца», – поделился 30-летний футболист.
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Источник: As.
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