Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что парижской команде не стоит завидовать клубам с большой историей.
«Я думаю, что «ПСЖ» сегодня является одним из крупнейших клубов в мире и что мало-помалу он продолжит развиваться и становиться больше. Я думаю, что сегодня ему нечего завидовать клубам с большой историей», – сказал Месси в интервью клубному журналу.
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О том, как «ПСЖ» стесняется своей истории, Eurosport.ru рассказывал еще осенью. Хотя стыдного действительно ничего нет.
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