Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что парижской команде не стоит завидовать клубам с большой историей.

«Я думаю, что «ПСЖ» сегодня является одним из крупнейших клубов в мире и что мало-помалу он продолжит развиваться и становиться больше. Я думаю, что сегодня ему нечего завидовать клубам с большой историей», – сказал Месси в интервью клубному журналу.

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