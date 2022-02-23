Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо дал оценку игровым характеристикам форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе обладает великолепными качествами – техникой, скоростью и голевым чутьем. Если сравнить нас... Да, я думаю, его игра напоминает мне мою», – сказал Зубастик в документальном фильме Tranversal на RMC Sport.
Ad
Сыграет ли Мбаппе в том же клубе, где блистал Роналдо? Не факт: при определенных условиях «Реал» может отказаться от Килиана.
Чемпионат Испании
Мама Мбаппе требует у «Реала» процент от продажи футболок
Также выяснилась зарплата, которую «ПСЖ» предлагает форварду за продление контракта. Мбаппе готовы платить огромные деньги!
Источник: As
Чемпионат Испании
«МЮ» и «Реал» сражаются за Почеттино. У мадридцев есть козырь
Чемпионат Испании
«Реал» откажется от Мбаппе, если трансфер не состоится летом (Times)
Реклама
Ad
Реклама
Ad