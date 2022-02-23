Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо дал оценку игровым характеристикам форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе обладает великолепными качествами – техникой, скоростью и голевым чутьем. Если сравнить нас... Да, я думаю, его игра напоминает мне мою», – сказал Зубастик в документальном фильме Tranversal на RMC Sport.

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Источник: As

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