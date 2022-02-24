Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение клуба о продлении контракта.

На прошлой неделе стороны провели как минимум одну встречу, на которой обсудили условия нового соглашения. «ПСЖ» предложил 23-летнему футболисту контракт сроком на два года, а его сумма превысила 90 миллионов евро, которые клуб предлагал Мбаппе летом.

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Также руководство дало обещание о том, что спортивный проект «ПСЖ» останется конкурентоспособным самом высоком уровне европейских соревнований. Главная цель «Парижа» – удержать Килиана до ЧМ-2022 в Катаре. После турнира игрок получит возможность уйти.

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Однако Мбаппе отклоняет все поступающие ему предложения. Форвард сохраняет огромную любовь к «ПСЖ», и одной из причин, по которой он хотел покинуть клуб прошлым летом, было желание принести парижанам солидную сумму денег за трансфер. Килиан готов зарабатывать в «Реале» меньше, чем в «ПСЖ» – деньги не являются его мотивацией.

При этом «Мадрид» не оказывает давления на игрока и с уважением относится к профессионализму Мбаппе. В клубе уверены, что в скором времени он примет окончательное решение о своем будущем.

Источник: Marca

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