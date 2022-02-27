Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси по-прежнему может перейти в «Интер Майами». Об этом сообщил исполнительный директор клуба Хорхе Мас.

«Лео Месси все еще один из лучших игроков в мире, его навыки не стали хуже. Мы бы хотели видеть его в нашем клубе, если он решит покинуть «ПСЖ». Может ли это случиться? Мы предпримем попытку. Я оптимист в душе. Это возможно», – сказал Мас.

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Источник: Miami Herald.

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