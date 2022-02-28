Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси удивил фанатов после матча Лиги 1 против «Сент-Этьена». Парижане победили со счетом 3:1, а аргентинец сам предложил поменяться футболками с одним из игроков гостей.

Месси всегда идет навстречу, когда игроки просят его об обмене джерси, но сам Лео проявляет инициативу только с аргентинцами. Единственным иностранцем, которого семикратный обладатель «ЗМ» попросил поменяться футболками, был Зинедин Зидан. В матче с «Сент-Этьеном» Лео обратился с просьбой к защитнику Фалайе Сако.

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Однажды Месси все же поменялся футболками с еще одним не аргентинским футболистом по своей инициативе. Это случилось после матча «Барсы» и «Челси», когда Лео захотел майку Антонио Рюдигера. Но тогда нападающий обратился к немцу через Сеска Фабрегаса, который взамен передал не только джерси Лионеля – в сумке также лежали футболки с фамилиями Хави, Андреса Иньесты, Карлеса Пуйоля, Дани Алвеса и Жерара Пике. Но напрямую Месси обращался только к двум футболистам – Зинедину Зидану и Фалайе Сако.

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