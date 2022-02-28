Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье заявил, что не собирается бойкотировать матч против «Монако» из-за того, что владелец клуба – российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

«Никогда в жизни. У меня нет проблем с тем, чтобы встречаться с «Монако». Мы должны оказывать поддержку украинскому народу, украинским спортсменам, в частности, футболистам и тренерам, но мы не можем винить всех людей с российским гражданством», – сказал Гальтье.

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Источник: RMC Sport.

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