Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье заявил, что не собирается бойкотировать матч против «Монако» из-за того, что владелец клуба – российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.
«Никогда в жизни. У меня нет проблем с тем, чтобы встречаться с «Монако». Мы должны оказывать поддержку украинскому народу, украинским спортсменам, в частности, футболистам и тренерам, но мы не можем винить всех людей с российским гражданством», – сказал Гальтье.
Ad
Роман Абрамович передал руководство «Челси» попечителям благотворительного фонда. При этом он останется владельцем клуба.
Футбол
Брэйтуэйт тащит «Барсу», поражение «Сити» и чемпионов Франции
Абрамович – уникальный владелец. Он создал культуру «Челси».
Источник: RMC Sport.
Чемпионат Италии
В Италии 5 топ-клубов сменили тренеров. Почему?
Чемпионат Франции
«ПСЖ» без титула, Гвардиола в слезах. Последний Евротур сезона
Реклама
Ad
Реклама
Ad