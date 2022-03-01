Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен критикой со стороны французских медиа.

По информации El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien, аргентинец заявил руководителям клуба, что подобное отношение для него поразительно. Месси имеет в виду то, что популярные французские издания в последние месяцы ставили ему низкие оценки по итогам матчей. Также сообщается, что рейтинги Лео начали обсуждать в раздевалке команды.

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