Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен критикой со стороны французских медиа.
По информации El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien, аргентинец заявил руководителям клуба, что подобное отношение для него поразительно. Месси имеет в виду то, что популярные французские издания в последние месяцы ставили ему низкие оценки по итогам матчей. Также сообщается, что рейтинги Лео начали обсуждать в раздевалке команды.
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Ранее за Месси заступился его экс-партнер по сборной Серхио Агуэро, заявив, что он хорошо играл против «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лео редко меняется футболками. Повезло Зинедину Зидану и одному из игроков Лиги 1.
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