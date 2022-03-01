«Пари Сен-Жермен» предложил нападающему Килиану Мбаппе новое соглашение.
Новый контракт рассчитан до 2024 года. По его условиям Мбаппе будет получать зарплату в размере 50 млн евро в год. Кроме того, игрок получит 100 млн евро в виде бонуса за лояльность.
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Ранее сообщалось, что «Париж» предлагает Килиану Мбаппе около 1,2 млн евро в неделю.
Чемпионат Испании
«ПСЖ» давит на Мбаппе в попытке помешать трансферу в «Реал»
Тем временеи «Реал» уверен, что подпишет не только Мбаппе, но и Эрлинга Холанна. Причем обоих одновременно.
Источник: Le Parisien.
Чемпионат Испании
«Реал» уверен, что подпишет и Холанна, и Мбаппе (Marca)
Чемпионат Франции
Мбаппе пойдет на снижение зарплаты ради «Реала». Оффер «ПСЖ» отклонен
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