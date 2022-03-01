«Пари Сен-Жермен» предложил нападающему Килиану Мбаппе новое соглашение.

Новый контракт рассчитан до 2024 года. По его условиям Мбаппе будет получать зарплату в размере 50 млн евро в год. Кроме того, игрок получит 100 млн евро в виде бонуса за лояльность.

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Чемпионат Испании «ПСЖ» давит на Мбаппе в попытке помешать трансферу в «Реал» 6 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: Le Parisien.

Чемпионат Испании «Реал» уверен, что подпишет и Холанна, и Мбаппе (Marca) 26/02/2022 В 10:31