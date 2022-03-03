Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, что он думает о восприятии критики Лионелем Месси, а также провел параллель между аргентинцем и Килианом Мбаппе.

«У него хватило смирения приехать сюда после всего, что произошло, и того, что он представляет. Я думаю, что для таких выдающихся игроков, как Мбаппе, Неймар или Месси, важен контекст. Дело не в том, чтобы изолировать их в пузыре, им важна окружающая среда.

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Существует реальность. Килиан – лучший игрок в мире на сегодняшний день. Месси всегда был на этом уровне, и для меня он все еще на этом уровне, но это нормально, когда люди приходят… Дело не в том, чтобы судить, кто лучше. Одному 23, другому 34», – заявил он.

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«ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе бонус 100 млн евро за лояльность

Источник: L’Équipe.

Чемпионат Франции «ПСЖ» предложил Мбаппе бонус €100 млн за лояльность (Le Parisien) ВЧЕРА В 20:04