Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан все еще может возглавить «Пари Сен-Жермен».
Французский коуч регулярно общается с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани, и отмечается, что Аль Тани ценит тренера. При этом спортивный директор «ПСЖ» Леонардо не хочет работать с Зиданом, как и Зинедин – с Леонардо. Француз хотел бы, чтобы ему помогал бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер.
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Источник: Foot Mercato.
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