Экс-футболист сборной Франции и чемпион мира 1998 года Тьерри Анри выразил опасения по поводу психического здоровья Неймара – бразильского нападающего «ПСЖ».
«В последних интервью Неймар часто говорил о самочувствии и давлении. Моя первая мысль: «С ним все в порядке?» У него нет искры в глазах, он не наслаждается футболом. Он говорит, но вы его слышите? Он просит о помощи, у него в голове что-то происходит», – цитирует Анри L'Equipe.
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Источник: L'Equipe.
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