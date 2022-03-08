Килиан Мбаппе поддержал одноклубника по «ПСЖ» Идриссу Гуйе, столкнувшегося с расистскими оскорблениями.
Гуйе нанес травму Мбаппе на тренировке за два дня до игры с «Реалом» в Лиге чемпионов, ударив Килиана по ноге. После этого полузащитник и его девушка получили множество оскорбительных и расистских комментариев в соцсетях. В частности, сенегальца сравнивали с обезьяной.
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Мбаппе получил травму перед «Реалом». Он сыграет?
Все вместе, всегда. Это «ПСЖ», – написал Килиан в сторис инстаграма, выложив фото с Гуйе и тегнув его.
Килиан Мбаппе получил травму на тренировке перед ответным матчем с «Реалом»
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Источник: RMC Sport.
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