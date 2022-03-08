«ПСЖ» не хочет отпускать Килиана Мбаппе, чей контракт истекает 30 июня 2022 года, поэтому предложил форварду рекордную зарплату в истории мирового футбола.

Парижане готовы платить 23-летнему нападающему 100 миллионов евро в год.

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Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе хочет связать будущее с мадридским «Реалом». По оценке портала Transfermarkt, стоимость его трансфера составляет примерно 160 миллионов евро.

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Источник: Independent.

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