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Фанаты «Ланса» хотят, чтобы город арендовал «Мону Лизу» для поднятия боевого духа команды
Намечается важный переход.
«Ланс» борется за выживание во втором французском дивизионе, поэтому фанаты клубы выступили с трансферной инициативой. Зимнее трансферное окно уже закрылось, но у «Ланса» есть и другие опции – например, знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
В настоящий момент картина находится в парижском Лувре, но недавно мэр Ланса Сильвен Робер попросил президента страны Эмманюэля Макрона временно перенести «Мону Лизу» в музей-побратим Лувра в Лансе, чтобы поднять местную экономику и моральный дух.
Во время матча с «Валансьеном» фанаты «Ланса» поддержали эту инициативу, вывесив баннер с изображением Джоконды в обрамлении экипировки их команды. Возможно, что такое арендное соглашение поможет клубу не рухнуть в третий дивизион:
- «Ланс» занимает 16-е место в Лиге 2 и имеет на счету 27 очков, до зоны стыков – 5 очков.
- «Валансьен» идет на 13-й позиции с 30 очками.