Getty Images

Фанаты «Ланса» хотят, чтобы город арендовал «Мону Лизу» для поднятия боевого духа команды

Фанаты «Ланса» хотят, чтобы город арендовал «Мону Лизу» для поднятия боевого духа команды
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Намечается важный переход.

«Ланс» борется за выживание во втором французском дивизионе, поэтому фанаты клубы выступили с трансферной инициативой. Зимнее трансферное окно уже закрылось, но у «Ланса» есть и другие опции – например, знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В настоящий момент картина находится в парижском Лувре, но недавно мэр Ланса Сильвен Робер попросил президента страны Эмманюэля Макрона временно перенести «Мону Лизу» в музей-побратим Лувра в Лансе, чтобы поднять местную экономику и моральный дух.

Во время матча с «Валансьеном» фанаты «Ланса» поддержали эту инициативу, вывесив баннер с изображением Джоконды в обрамлении экипировки их команды. Возможно, что такое арендное соглашение поможет клубу не рухнуть в третий дивизион:

  • «Ланс» занимает 16-е место в Лиге 2 и имеет на счету 27 очков, до зоны стыков – 5 очков.
  • «Валансьен» идет на 13-й позиции с 30 очками.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Франции. 2-й дивизион

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали шестого дня Олимпиады-2018

00:57
Популярные видео
«Торонто» наклепал 26 шайб за 5 матчей. На этот раз огребал «Коламбус»
 516 просмотров5 ч
Парень из «Колорадо» пальнул мимо ворот, но попал во вратаря и в итоге забил гол
 942 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться