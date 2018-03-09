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Новая трагедия в футболе. Во сне умер 18-летний футболист из второго французского дивизиона

Новая трагедия в футболе. Во сне умер 18-летний футболист из второго французского дивизиона
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Очень черные дни.

Спустя почти неделю после неожиданной смерти Давиде Астори новая трагедия потрясла европейский футбол.

В ночь с 8 на 9 марта из жизни ушел 18-летний футболист французского «Тура» Тома Родригес. Он тоже умер во сне.

  • Матч «Тур» – «Валаньсен», намеченный на 9 марта, был перенесен. Все игры Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания.
  • В ночь на 4 марта из жизни ушел 31-летний капитан «Фиорентины» Давиде Астори.
  • Вскрытие выявило у Давиде брадиаритмию – один из видов нарушения сердечного ритма. Точная причина смерти станет известна лишь через 2 месяца после экспертизы.

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