Новая трагедия в футболе. Во сне умер 18-летний футболист из второго французского дивизиона
Очень черные дни.
Спустя почти неделю после неожиданной смерти Давиде Астори новая трагедия потрясла европейский футбол.
В ночь с 8 на 9 марта из жизни ушел 18-летний футболист французского «Тура» Тома Родригес. Он тоже умер во сне.
- Матч «Тур» – «Валаньсен», намеченный на 9 марта, был перенесен. Все игры Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания.
- В ночь на 4 марта из жизни ушел 31-летний капитан «Фиорентины» Давиде Астори.
- Вскрытие выявило у Давиде брадиаритмию – один из видов нарушения сердечного ритма. Точная причина смерти станет известна лишь через 2 месяца после экспертизы.
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