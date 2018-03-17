Eurosport
Игрокам «Осера» надоело проигрывать. Они подрались друг с другом прямо во время матча
Парни не дотерпели до раздевалки.
Футболисты «Осера» Микаэль Баррето и Пьер-Ив Полома были удалены с поля в матче французской Лиги 2 против клуба «Кевийи» за драку друг с другом.
На 80-й минуте Баррето ударил в грудь Полома, в результате одноклубников разнимали футболисты обеих команд.
- «Осер» крупно проиграл «Кевийи» со счетом 1:4.
- Бургундцы располагаются на 11-м место в таблицы.
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