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Сенегалец из Лиги 2 возомнил себя Зиданом и боднул Зинедина в лицо

Сенегалец из Лиги 2 возомнил себя Зиданом и боднул Зинедина в лицо
Eurosport

1 час назад

Не того Зинедина, если что.

Полузащитник «Шатору» Опа Санганте чуть не подставил команду в матче 30-го тура Лиги 2 против «Гавра».

На 78-й минуте при счете 2:0 у сенегальца разгорелся конфликт с Зинедином Ферхатом: полузащитник «Гавра» как бы случайно сделал подножку повернувшемуся спиной сопернику. Санганте вспомнил другого Зинедина и боднул алжирца в лицо.

Ферхат оттолкнул Санганте и тут же рухнул на газон, а Санганте досрочно отправился в раздевалку.

  • Получив численное преимущество, «Гавр» спустя уже 3 минуты один гол отыграл, но этого не хватило – 1:2.

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