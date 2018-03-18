Сенегалец из Лиги 2 возомнил себя Зиданом и боднул Зинедина в лицо

Полузащитник «Шатору» Опа Санганте чуть не подставил команду в матче 30-го тура Лиги 2 против «Гавра».

На 78-й минуте при счете 2:0 у сенегальца разгорелся конфликт с Зинедином Ферхатом: полузащитник «Гавра» как бы случайно сделал подножку повернувшемуся спиной сопернику. Санганте вспомнил другого Зинедина и боднул алжирца в лицо.

Ферхат оттолкнул Санганте и тут же рухнул на газон, а Санганте досрочно отправился в раздевалку.

Получив численное преимущество, «Гавр» спустя уже 3 минуты один гол отыграл, но этого не хватило – 1:2.

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