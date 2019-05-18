Творческий арбитр Лиги 2 закончил матч «Метца» и «Бреста» на две минуты раньше, чтобы порисовать.

Судя Йоан Рунсар добавил к матчу пять минут, но свистнул уже после третьей. Он достал из нагрудного кармана карточки и отдал футболистам, а потом исчезающей пеной написал на газоне «Merci» («Спасибо»). Вероятно, надпись была посвящена болельщикам.

Матч последнего тура Лиги 2 завершился со счетом 1:0 в пользу «Метца».

Обе команды вышли в Лигу 1: «Метц» набрал 81 очко, «Брест» – 74.

В высшем дивизионе чемпионата Франции за два тура до конца в зоне вылета идут «Дижон» и «Генгам».

«ПСЖ» пропустил лица игроков через Baby Filter, но у Маркиньоса все равно остались усики

Качай приложение Eurosport для iOS или Android