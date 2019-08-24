Труа
    -
    16:00
    24.08.19
    Стадион де л'Об
    Ланс
      Чемпионат Франции. 2-й дивизион • Тур 5
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      Онлайн
      Труа - Ланс
      Чемпионат Франции. 2-й дивизион - 24 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. 2-й дивизион. Следите за матчем Труа – Ланс на Eurosport.ru! 24 августа 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лоран Батлес или Филипп Монтанье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Труа и Ланс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Труа и Ланс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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