Дисциплинарный комитет французского департамента Мозель отстранил футболиста одной из любительских лиг на пять лет.

17 ноября в матче второго местного дивизиона между «Тервилем» и «Сётришем» подрались двое футболистов, в то время как третий, игрок хозяев, начал их разнимать. В разборке представитель «Тервилля» укусил противника на пенис.

Пострадавшему (человеку) пришлось наложить на член десять швов, он (человек) не выходил на работу четыре дня.

«Поскольку дело было достаточно оригинальным, дисциплинарный комитет привлек судью, который может дать правильную оценку эпизоду. Предположительно, некоторые факты случились и после матча, на парковке перед стадионом. Был новый спор, эскалация конфликта, и все стало еще хуже», – заявил в интервью Le Républicain Lorrain глава округа Мозель Эммануэль Сален.

Укусивший оппонента за пенис футболист «Сётриша» получил пятилетнюю дисквалификацию. Пострадавший игрок схватил шестимесячный бан за драку.

«Тервиль» также наказан снятием двух очков и штрафом в 200 евро за невыполнение обязательств по обеспечению безопасности и отсутствием реакции от руководства на драку футболистов.

Оба клуба могут обжаловать решение дисциплинарного комитета.

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