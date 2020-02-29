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Кариусу больше не понадобятся антидепрессанты – вратарь «Гренобля» привозит еще круче

Кариусу больше не понадобятся антидепрессанты – вратарь «Гренобля» привозит еще круче
Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

Мужчина оправдался кейсом Стива Манданда.

«Гренобль» проиграл «Кану» в выездном матче Лиги 2 – 0:2.

Задачу хозяев облегчил голкипер Брис Моблё – мужчина хотел ввести мяч на одноклубника, но вместо этого закинул его в ворота.

«Есть темные вечера, и это один из них. Я хотел быстро ввести мяч в игру, но увидел, что он не смотрит на меня, и передумал. А затем мяч покинул мои руки. Немного похоже на то, что сделал Манданда год или два назад (на самом деле, восемь лет назад – прим. Eurosport.ru). Подобное иногда случается, и люди считают, что этого не может случиться с другими», – цитирует кипера Get French Football News.

Фейл Манданда, который упомянул Брис, можно посмотреть здесь.

  • «Гренобль» занимает девятую строчку, «Кан» – 11-ю.
  • Автогол Моблё увеличил преимущество соперников до двух мячей.

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