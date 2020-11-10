«Если в нынешней ситуации, в которую мы все попали, у вас нет работы и еды, не стесняйтесь писать мне в личные сообщения. Макароны, рис, яйца, молоко или что-нибудь еще, что я могу вам принести. Не ложитесь спать голодными, особенно дети! Когда я помогаю, это остается между вами, мной и богом. Никто не узнает, так что не стыдитесь и обращайтесь ко мне, если нужно», – написал 21-летний игрок.