Онлайн

Вождовац - Спартак Суботица

Чемпионат Сербии - 17 октября 2020

Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Вождовац – Спартак Суботица на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Йован Дамьянович или Vladimir Gacinovic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вождовац и Спартак Суботица и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Вождовац и Спартак Суботица, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

