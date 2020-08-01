Напредак Крушевац
    -
    18:30
    01.08.20
    Stadion Mladost
    Партизан Белград
      Чемпионат Сербии • Тур 1
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Напредак Крушевац - Партизан
      Чемпионат Сербии - 1 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Напредак Крушевац – Партизан Белград на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dragan Ivanovic или Саво Милошевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Напредак Крушевац и Партизан Белград и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Напредак Крушевац и Партизан Белград, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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