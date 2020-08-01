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Чукарички - Инджия

Чемпионат Сербии - 1 августа 2020

Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Чукарички – Инджия на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Александер Веселинович или Марко Перович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чукарички и Инджия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Чукарички и Инджия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

