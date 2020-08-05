Рад Белград
    -
    20:00
    05.08.20
    Stadion Kralj Petar Prvi
    Бачка Топола
      Чемпионат Сербии • Тур 2
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Рад Белград - Бачка Топола
      Чемпионат Сербии - 5 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Сербии. Следите за матчем Рад Белград – Бачка Топола на Eurosport.ru! 5 августа 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Branko Mirjacic или Zoltan Sabo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рад Белград и Бачка Топола и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рад Белград и Бачка Топола, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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