Матч чемпионата Сербии между «Партизаном» и «Войводиной» получился жарким в лучших (и отрицательных) традициях этого турнира.

Сейдуба Сума из «Партизана» прыгнул в сторону соперника, Николы Дринчича, выставив вперед локоть. Между игроками завязался конфликт, арбитр показал Суме красную карточку, чем почему-то возмутил тренера белградского клуба Саву Милошевича.

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Коуч продолжил бушевать и в конце матча жестко отреагировал на очередное судейское решение. Он бросил в арбитра бутылку и получил закономерное удаление. Также он разбил ногой неудачно подвернувшийся микрофон.

«Партизан» проиграл со счетом 2:3.

После шестого тура команда Милошевича идет на пятом месте, уступая принципиальному сопернику, «Црвене Звезде», шесть очков.

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