Уличная собака четыре раза выбегала на поле во время товарищеского матча между сербскими командами «Колубара» и «Раднички 1923».

Пес не хотел покидать газон, и тогда главный арбитр встречи показал ему красную карточку. Это не убедило собаку выйти за пределы поля, и команды решили не продолжать матч, который закончился со счетом 3:0 в пользу «Колубары».