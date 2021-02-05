Уличная собака четыре раза выбегала на поле во время товарищеского матча между сербскими командами «Колубара» и «Раднички 1923».

Пес не хотел покидать газон, и тогда главный арбитр встречи показал ему красную карточку. Это не убедило собаку выйти за пределы поля, и команды решили не продолжать матч, который закончился со счетом 3:0 в пользу «Колубары».

Чемпионат Сербии
Тренер «Партизана» швырнул в судью бутылку и со злости пнул микрофон
31/08/2020 В 09:27
  • Клубы «Колубара» и «Раднички 1923» выступают в Первой лиги Сербии – аналоге российской ФНЛ.
  • «Раднички 1923» занимают первое место в таблице, которое дает право выйти в Суперлигу, «Колубара» идет четвертой.

Собака оказалась на поле в игре боливийского чемпионата. А после нашла хозяина

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Лига Европы УЕФА
Матч «Тоттенхэма» в Лиге Европы могут перенести в Москву
ЧЕРЕЗ 29 МИНУТ
Чемпионат Италии
«Фиорентина» разработала особое меню для Кокорина
2 ЧАСА НАЗАД