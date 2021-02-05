Уличная собака четыре раза выбегала на поле во время товарищеского матча между сербскими командами «Колубара» и «Раднички 1923».
Пес не хотел покидать газон, и тогда главный арбитр встречи показал ему красную карточку. Это не убедило собаку выйти за пределы поля, и команды решили не продолжать матч, который закончился со счетом 3:0 в пользу «Колубары».
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- Клубы «Колубара» и «Раднички 1923» выступают в Первой лиги Сербии – аналоге российской ФНЛ.
- «Раднички 1923» занимают первое место в таблице, которое дает право выйти в Суперлигу, «Колубара» идет четвертой.
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